محمد كروم يوجه مجموعة من النصائح للشباب: تعلموا الدين من مصادره الصحيحة

حذر محمد كروم، المنشق عن الجماعة الإسلامية، الشباب الصغير، الباحث عن دينه، والباحث عن الحقيقة، من مواقع النت والشيوخ عليها والمصادر المجهولة.

وأضاف محمد كروم، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن هناك ظلم في العالم بكل تأكيد، لافتًا إلى أن القضية الفلسطينية كانت رافد رئيسي في فترة من الفترات لحشد الجماعات الإسلامية، كما أن ما حدث في العراق والأوطان العربية، يتم استغلاله من قبل الجماعات في تجنيد الشباب.

ووجه مجموعة من النصائح للشباب الصغير الذي يريد معرفة دينه، قائلًا: "عليكم بالمصادر الصحيحة، ولم أر أفضل من الأزهر الشريف، من يريد أن يفهم الدين ويتعلمه يذهب إلى علماء الأزهر الشريف؛ لأنهم لن يضلوك ولن يخدعوك، إنما الآخرين سيخدعوك لخدمة أهدافهم، الشباب وقود بالنسبة لهم ينيرون بهم الطريق".

وتابع محمد كروم: " لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، وكل ما في وسع الإنسان هو أن يتعلم دينه بطريقة صحيحة ويربي أبناءه ويعلمهم، كن على أخلاق، واصلح في المكان الذي تتواجد فيه، وأظهر أخلاق الإسلام في هذا المكان.. أنت بذلك تكون قد أديت ما عليك".