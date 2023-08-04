الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد كروم لـ "الشاهد": الإخوان استعانوا بالحليف الدولى وحاولوا أخذ وعود لإعادتهم للحكم مرة أخرى

محمد كروم
محمد كروم

قال محمد كروم، المنشق عن الجماعة الإسلامية، إن جماعة الإخوان كانت تستعين بالحليف الدولي، كما كانوا يحاولون أخذ وعود من عدة اتجاهات دولية لدعمهم وإعادتهم للحكم مرة أخرى. 

 

وأضاف كروم خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن جماعة الإخوان كانت تعتمد على فكرة "الظواهري" والجماعة الإسلامية  وغيرهم ممن صوروا لهم أنهم يستطيعون الصمود في وجه الأجهزة الأمنية، حيث اعتمد الإخوان على الجماعة الإسلامية لمواجهة الدولة وقت عزل محمد مرسي، لافتاً إلى أن كل قيادات الجماعة الإسلامية هربت عندما تم اقتحام رابعة، لأن قيادات الجماعة الإسلامية لديهم خبرة أمنية أكثر من جماعة الإخوان.

 

وأشار إلى أنه لا أحد يستطيع نسيان مشهد عاصم عبدالماجد، وهو على منصة رابعة يحرض الإرهابيين في اعتصام رابعة على الثبات، وقال أنه في انتظار طلقة في رأسه، كما أن علاء أبو النصر أحد قيادات الجماعة الإسلامية وقف أيضًا على منصة رابعة وأحضر زوجته وأولاده وقال بأنهم سيموتون على المنصة ولن يغادروها، وكان صفوت عبدالغني عبارة عن "أراجوز" على منصة رابعة وكان يستغل تاريخه في لم الشباب حوله باعتباره بطل من أبطال الجماعة.

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