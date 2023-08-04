محمد كروم لـ "الشاهد": خيرت الشاطر دفع 15 مليون دولار لـ "الظواهرى" لتأسيس "الجيش المصرى الحر".

قال محمد كروم، المنشق عن الجماعة الإسلامية، إن جماعة الإخوان كانت تريد أن تعيد ما فعله الجيش الحر في سوريا، لافتًا إلى أن خيرت الشاطر دفع 15 مليون دولار لـ "الظواهري" لتأسيس "الجيش المصري الحر".

وأضاف محمد كروم، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن تنظيم الجهاد كان لهم معسكرات في سيناء، ورفعوا الرايات السوداء هناك، وقد تم رصها من عدة دول، لافتًا إلى أن المستشارة أنجيلا ميركل بلغت محمد مرسي أثناء زيارته إلى ألمانيا، بتواجد معسكرات الإرهابيين في سيناء.

وأشار محمد كروم إلى أنه قيل أن محمد مرسي من غباءه لم ينتظر حتى يعود من ألمانيا، فأجرى اتصالات من ألمانيا ببعض قيادات تنظيم الجهاد، يحذرهم من الوضع ويخبرهم بأنهم مرصودين، فتم رصد المكالمة في ألمانيا وتم طرد محمد مرسي من ألمانيا على إثر رصد هذه المكالمة.