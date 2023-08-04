كروم لـ"الشاهد": الجماعة الإسلامية حاولت اغتيال الرئيس مبارك 8 مرات

أكد محمد كروم، المنشق عن الجماعة الإسلامية، والباحث في الحركات الإسلامية، أن الجماعة الإسلامية حاولت اغتيال الرئيس حسني مبارك 8 مرات.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إنه كان هناك شخصيات أمنية مميزة وفريدة في التعامل مع الجماعات التكفيرية، مثل اللواء أحمد رأفت، ومجموعة من الضباط الذي لديهم الجانب الأنساني، وكانوا يروا أن هناك عدد كبير من الشباب ضحايا تم التغرير بهم، وأن هذا وهم، كما استغلوا فرصة فتح قنوات اتصال مع الدولة، ويكشف لهم طريق توريط الشباب في العنف ضد الدولة.

وأضاف أن المراجعات الفكرية لم تتم عن قناعة، لأنها كانت في البداية مبادرة لوقف العنف وإلتقاط الأنفاس لأن الجماعة الإسلامية لم تكن متحملة أكثر من ذلك، لأنهم فشلوا، وكان الجماعة الإسلامية قد خططت 8 محاولات لإغتيال حسني مبارك وفشلت وتم تنفيذ حكم الإعدام في أشخاص كثيرة منها عملية سيدي براني.