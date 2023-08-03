كروم لـ"الشاهد": الجماعة الإسلامية لو كانت قادرة على مواصلة قتال الدولة ما توقفت

كشف محمد كروم، المنشق عن الجماعة الإسلامية، والباحث في الحركات الإسلامية، عن أثر حادث الأقصر على الجماعة الإسلامية.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن الجماعة الإسلامية خارج مصر تبنت الحادث وأصدروا بيان من رفاعي طه وأعلن مسئوليته عن الحادث، وقال "هذا الحادث بداية وإذا لم تفرج الحكومة عن المعتقلين سأنزل إلى القاهرة بنفسي وأحولها لبركة من الدماء".

وأضاف: "كانت رد الأجهزة الأمنية التعجب من إصدار بيان بوقف العنف وبعدها تنفيذ حادث إرهابي، وبالتالي فشلت المبادرة، وحاصرت الأجهزة الأمنية الجماعة الإسلامية حصار شديد ما بين معتقل وقتيل، وتم تقديمهم لمحاكمة عسكرية، وتم تصفية قيادات الجماعة خارج مصر، وطال بهم الأمل في السجون، وشاهدوا كل أوجه التعذيب".

وتابع: “كان واقع السجن مأساوي سواء كان السجين صح أم خطأ، من تفشي الأمراض وإصابات بالشلل وأمراض كبدية، وأورام، وضياع لأعمار الشباب”، مؤكداً أن الجماعة الإسلامية لو كان لديها القدرة على مواصلة القتال مع الدولة ما توقفت عنه، ولم تعلن مبادرة لوقف العنف.