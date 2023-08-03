الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد كروم لـ"الشاهد": حادث الأقصر جاء بعد مبادرة الجماعة الإسلامية لوقف العنف

محمد كروم
محمد كروم

كشف محمد كروم، المنشق عن الجماعة الإسلامية، والباحث في الحركات الإسلامية، عن شهادته بشأن العنف الذي قامت به الجماعة التكفيرية.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن حادث الأقصر جاء بعد مبادرة الجماعة الإسلامية لوقف العنف.

وأضاف: "الغرابة في حادث الأقصر أنه أتى بعد مبادرة وقف العنف في يوليو 1997، وقصة الحادث أنه كان هناك خلاف بين قيادات الجماعة الإسلامية في الداخل "مجلس شوري الجماعة الإسلامية بليمان طرة"، وبين قيادات الجماعة الإسلامية في الخارج نتيجة الخلاف علي بيان مبادرة وقف العنف من قيادات الجماعة بالخارج أن هذه البيان نتيجة تعرض القيادات بالسجن لضغوط أمنية".

وتابع: "من قام بحادث الأقصر مجموعة تنتمي للجماعة الإسلامية أغلبهم طلاب في كلية طب وصيدلة يتراوح أعمارهم من 19 إلى 23 عاما، وكان لهم قائد مكلف بضرب أوبرا عايدة في الأقصر، واستحال عليهم تنفيذ العملية نتيجة التأمين العالي لأوبرا عايدة".

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