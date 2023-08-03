الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ريهام عبدالحكيم تبدع بباقة من أجمل الأغنيات ضمن فعاليات مهرجان العلمين

المطربة ريهام عبدالحكيم،
المطربة ريهام عبدالحكيم،

تألقت المطربة ريهام عبدالحكيم، في تقديم باقة من أجمل الأغنيات في حفلها بمهرجان العلمين الجديدة، حيث قدمت مجموعة من أغاني الزمن الجميل، مثل أغنية أول مرة تحب يا قلبي للعندليب، وأغنية أما براوة للمطربة نجاة الصغيرة، وأغنية حبيبي مهما سافرت لـ عزيزة جلال، وغيرها من مجموعة من أجمل الأغاني، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وأعربت الفنانة ريهام عبدالحكيم عن سعادتها بلقاء جمهورها في حفلها ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، قائلة: "مساء الخير يا أحلى جمهور في الدنيا، سعيدة جدًا بتواجدي في مهرجان العلمين، وأشكر كل القائمين على المهرجان والمكان الروعة الساحر". 

وأعلنت قناتى "الحياة" و"سى بى سى" عن عرضهما لحفل النجم مدحت صالح والنجمة ريهام عبدالحكيم فى تمام الساعة 10 مساء، وذلك على الهواء مباشرة بالتزامن مع الحفل الذى يقام ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

ومن المقرر أن يشهد الحفل مفاجآت عديدة ينتظرها الجمهور من قبل النجمين مدحت صالح وريهام عبدالحكيم.

وذلك ضمن خطة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بإذاعة حفلات مهرجان مدينة العلمين الجديدة للترفيه، وذلك تماشياً مع سياسة الشركة الهادفة؛ لتقديم خدمات متميزة لجميع أفراد الأسرة ومشاهدى قنواتها.

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