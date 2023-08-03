الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 16 محضرًا تموينيًا وضبط 2 طن أسمدة وإعدام ألبان فاسدة بالمنيا

حملة تموينية علي
حملة تموينية علي الأسواق والمخابز بمطاي بالمنيا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا، بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز والجهات المعنية، حملة تموينية رقابية وتفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية والمخابز البلدية المدعمة، أسفرت عن ضبط وتحرير 16 مخالفة متنوعة و2 طن أسمدة مجهولة المصدر وإعدام ألبان غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وقال المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، إن الوحدة المحلية بالمركز بالتعاون مع إدارة تموين مطاي برئاسة عبدالحكيم محمد مدير تموين مطاي ومباحث التموين ومفتشي الصحة ومفتشي التموين، شنوا حملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز بالمركز والقرى لضبط الأسعار. 

وأوضح رئيس المركز أن حملة اليوم استهدفت ضبط المخالفات المخابز بقطاع بردنوها والأسواق بمطاي، وأسفرت الحملة عن تحرير 16 محضرًا تموينيًا متنوع منها 11 محضرًا تموينيًا للسلع جاءت كالتالي 6 محاضر أسعار ومحضر امتناع عن بيع ومحضر بيع بأزيد من السعر الرسمي ومحضر سجائر بدون فواتير ومحضر ذبح خارج السلخانة ومحضر وأسمدة بدون فواتير حيث تم مصادرة 2 طن سماد وإعدام 40 كيلو ألبان غير صالحة، ومصادرة 15 قاروصة سجائر بدون فواتير بحضور الدكتور نشأت حكيم بالطب البيطري وأسعد عبد الفتاح مفتش أغذية. 

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تحرير 16 مخالفة تموينية ضبط 2 طن أسمدة بدون فواتير إعدام ألبان غير صالحة للإستهلاك الآدمي حملة رقابية بمطاي بالمنيا عبد الحكيم محمد مدير إدارة تموين مطاي المحاسب هشام فايز رئيس مركز مطاي

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