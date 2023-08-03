الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد عادل: كنت سأقدم عملا دراميا عن سيد درويش قبل المسرح

الفنان محمد عادل
الفنان محمد عادل

قال الفنان محمد عادل، إنه جسد شخصية الفنان الراحل سيد درويش في عمل مسرحي، لافتًا إلى أنه كان في الأصل مشروع مسلسل 14 حلقة نعمل عليه، لم يكن بطولة سيد درويش بعينه، لكنه كان بطولة الفترة مصر سنة 1892م. 

وأضاف محمد عادل خلال لقائه ببرنامج "عاصمة الفنون" الذي تقدمه الإعلامية هدى كمال، عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أنه قد تم تأجيل العمل الدرامي، وعندما عرض علي في المسرح سعدت به كثيرًا لأنني أحب المسرح جدًا، وجربنا كعمل مسرحي ولاقى نجاحًا محترمًا، وأتمنى أن أقدمه كعمل درامي بعد انتهائي منه كعمل مسرحي. 

وأوضح أن ما يميز سيد درويش عن باقي الموسيقيين في تلك الفترة، هو أنه كان حقيقيًا جدًا، لديه مشروع، كان لديه رسالة مختلفة، وتصدق ما تفعله بشكل زائد، وقد كان سيد درويش كذلك، والدليل على ذلك أنه بقى، لافتاً إلى أن هناك أناس تظهر وبعد عامين من الظهور لا أحد يتذكرها، كما أن هناك أغنية تتألق وبعد 6 أشهر، لا يتذكرها أحد، ولذلك يسمى بـ "خالد الذكر سيد درويش". 

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