محمد عادل: سيد درويش ترك إرثا كبيرا رغم رحيله في سن مبكرة

قال الفنان محمد عادل، إن الراحل سيد درويش نموذجا لحب الوطن، لافتاً إلى أنه جسد شخصيته في عرض مسرحي استعراضي غنائي.

وأضاف محمد عادل خلال لقائه ببرنامج "عاصمة الفنون" الذي تقدمه الإعلامية هدى كمال، عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن شخصية سيد درويش من الشخصيات القريبة لقلبي، خاصة وأنا أحب كل ما هو قديم، منذ أن كنت صغيرًا رباني أهلي على حب كل أنواع الفن القديم بكل أساتذته بعمالقته، ومنذ أن كنت صغيرًا وأنا متيم بـ سيد درويش جدًا على كل المستويات؛ على مستوى أغانيه ومستوى تأثيره.

وأوضح أنه في بعض الأحيان يختلط لدينا المصطلحات، لافتًا إلى أن سيد درويش يعتبر فنان شعبي، عبدالحليم كان شعبي، وفايزة أحمد وسعاد حسني، محمد فوزي، فنانون شعبيون لأن لديهم القدرة على الوصول لكل فئات المجتمع، حيث لديهم القدرة على الوصول إلى الوزير والغفير والغني والفقير، فالكل سيستطيع سماعه.

وأشار إلى أن سيد درويش كان سياسيًا ووطنيًا ويحب ويعشق ويعمل الكثير من الأشياء، حيث عاش سيد درويش حياة إنسانية صعبة جدًا، مؤكدًا أن سيد درويش ترك إرثا كبيرا رغم رحيله في سن مبكرة.