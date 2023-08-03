براتب 7000 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن 450 فرصة عمل جديدة للشباب

أعلنت وزارة العمل، عن توفير 450 فرصة عمل جديدة للشباب من 18 حتى 45 سنة، وذلك بإحدى شركات إدارة المشروعات، وبراتب يصل إلى 7000 جنيه.

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، 300 عامل خدمات معاونة، براتب 4000 جنيه، و10 عامل تنظيف واجهات من ذوي الخبرة 3 سنوات، براتب 7000 جنيه.

كما تطلب الشركة، 100 عامل خدمات، إشراف داخلي، من خريجي المدارس الفندقية، وذلك براتب 3800 جنيه.

وتحتاج الشركة أيضا، 40 عامل خدمات عادي، ولا يشترط وجود مؤهل، وذلك براتب 4200 جنيه.

وتتميز فرص العمل المتاحة بالشركة، بتوافر مواصلات داخل القاهرة، والمحافظات القريبة من الموقع، وتأمين اجتماعي، وتأمين طبي خاص، وإقامة.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في 5 شارع يحيى زكريا، مساكن شيراتون، القاهرة، أو الاتصال على 01017449087، والتواصل مع المدير المسئول وائل أحمد، على أن تتم المقابلات الشخصية في 40 شارع كورنيش المعادي، أمام نقابة المحامين.