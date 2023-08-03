أجواء ما قبل حفل مدحت صالح وريهام عبدالحكيم بمهرجان العلمين (فيديو)

رصدت كاميرا برنامج "الحياة اليوم" أجواء ما قبل حفل النجمان مدحت صالح وريهام عبدالحكيم المزمع انطلاقه الليلة ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، الذي ينطلق في مدينة العلمين تحت شعار "العالم علمين".

وقال أحمد غنيم، مراسل الحياة في مدينة العلمين، إن الجميع يستمتع بأجواء مهرجان العلمين الجديدة، كما أن هناك تنوعا ومجهودات عظيمة تقوم به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمدينة العلمين.

وأشار إلى إذاعة حفل مدحت صالح وريهام عبدالحكيم عبر شاشة الحياة، وهناك دلالات كبيرة على قوة مهرجان العلمين، الذي يضم فعاليات فنية كثيرة ومتنوعة.