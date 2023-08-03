الخميس 03 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

دبلوماسى سابق يكشف أبرز أوجه التعاون بين مصر واليونان

السفير حسن هريدي
السفير حسن هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق

كشف السفير حسن هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن أبرز أوجه التعاون بين مصر واليونان.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن العنوان الرئيسي للعمق التاريخي في العلاقات بين مصر واليونان هو مقولة المؤرخ اليوناني الكبير هيرودوت "مصر هبة النيل" وهذه المقولة تلخّص العلاقة التاريخية بين الحضارة المصرية واليونانية.

وأوضح أن العلاقات بين مصر واليونان متطورة والتعاون بين البلدين يغطي شتى المجالات سواء عسكريًا أو ثقافيًا أو سياسيًا أو تجاريًا وغيره.

وأشار إلى أن ملف الطاقة من أهم الملفات التي تتعاون فيها الدولة مع اليونان في ظل التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة والضغط على الطاقة، منوهًا بأن هذا التعاون يغطي أوجهًا كثيرة منها الغاز في شرق البحر المتوسط والربط الكهربائي بين مصر واليونان وتصدير الكهرباء والغاز إلى أوروبا.

وأكد أنه تم تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان على ضوء استئناف العلاقات المصرية الدبلوماسية التركية وهناك اتفاق بين مصر وتركيا لتعيين الحدود البحرية بينهما وعندما تقوم مصر بذلك لن تضر اليونان.

مواد متعلقة

خبير اقتصادى: اليونان بوابة مصر الرئيسية للدخول إلى أوروبا

خبير: القمة المصرية اليونانية مفتاح الحل للهجرة غير الشرعية

الطاقة والغاز.. هند الضاوى تكشف أهم مجالات التعاون بين مصر واليونان

"القاهرة الإخبارية" تعتذر عن نشر فيديو غير دقيق لأحداث مخيم عين الحلوة

تواصل فعاليات مهرجان "العالم علمين" وسط أجواء صيفية ممتعة (فيديو)

كيف نجحت السياسة المصرية فى تعميق العلاقات مع اليونان؟

خبير سياسى يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى ورئيس وزراء اليونان

كروم لـ"الشاهد": عبود الزمر خطط للإطاحة بمبارك وتنصيب نفسه رئيسًا للجمهورية

الأكثر قراءة

النيابة العامة تحيل المتهمين بقتل "طبيب الساحل" إلى الجنايات

مستقبل غامض.. هبوط أسعار الذهب عالميًا وثبات نسبى بمصر.. وخبراء يكشفون عن الأسباب

أسباب وأعراض الإصابة بـ"الأرتيكاريا" وطرق الوقاية

أوروبا تواجه أزمة الانقطاع المتكرر للكهرباء.. وأمريكا تحذر مواطنيها من الضغط على الشبكات

تعرف على موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024 بالمدارس.. تفاصيل

ما مصير نتائج طلاب الثانوية العامة المحجوبة؟.. مصدر بـ«التعليم» يُجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «3-3»

وائل لطفي

تحديات جديدة أمام مصر

ماجد حبته

مصر واليونان مجددًا

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى