دبلوماسى سابق يكشف أبرز أوجه التعاون بين مصر واليونان

كشف السفير حسن هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن أبرز أوجه التعاون بين مصر واليونان.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن العنوان الرئيسي للعمق التاريخي في العلاقات بين مصر واليونان هو مقولة المؤرخ اليوناني الكبير هيرودوت "مصر هبة النيل" وهذه المقولة تلخّص العلاقة التاريخية بين الحضارة المصرية واليونانية.

وأوضح أن العلاقات بين مصر واليونان متطورة والتعاون بين البلدين يغطي شتى المجالات سواء عسكريًا أو ثقافيًا أو سياسيًا أو تجاريًا وغيره.

وأشار إلى أن ملف الطاقة من أهم الملفات التي تتعاون فيها الدولة مع اليونان في ظل التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة والضغط على الطاقة، منوهًا بأن هذا التعاون يغطي أوجهًا كثيرة منها الغاز في شرق البحر المتوسط والربط الكهربائي بين مصر واليونان وتصدير الكهرباء والغاز إلى أوروبا.

وأكد أنه تم تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان على ضوء استئناف العلاقات المصرية الدبلوماسية التركية وهناك اتفاق بين مصر وتركيا لتعيين الحدود البحرية بينهما وعندما تقوم مصر بذلك لن تضر اليونان.