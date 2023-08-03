تعادل مثير بين الأهلى والمصرى فى الوقت بدل الضائع

انتهى الوقت الأصلي من مباراة الأهلي والمصري بهدف لكل فريق في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر.

وتقدم مروان حمدي لصالح المصري البورسعيدي في الدقيقة 95 من رأسية قوية.

وأدرك علي معلول التعادل لصالح الأهلي في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع، ليتجه الفريقان إلى الوقت الإضافي.

أحداث الشوط الأول

استهل المصري المباراة بقوة وكاد أن يتقدم في الدقيقة الثالثة بعد انفراد من مروان حمدي الذي سدد كرة قوية تصدى لها محمد الشناوي ببراعة.

فريق المصري استمر في ضغطه، وهدد مرمى الأهلي مجددا في الدقيقة 12 بعد عرضية من إلياس الجلاصي مررها مروان حمدي رأسية إلى إسلام عطية الذي سدد بعيدا عن المرمى.

محاولات من لاعبي الأهلي لكن دون أي خطورة حتى الآن على مرمى محمود جاد حارس مرمى المصري البورسعيدي.

الظهور الأول للأهلي في الدقيقة 24 بتسديدة من رامي ربيعة داخل منطقة الجزاء مرت فوق العارضة.

استحواذ من جانب لاعبي الأهلي لكن بدون أي خطورة على المرمى.

أحداث الشوط الثاني

أفشة أهدر هدف التقدم لصالح الأهلي في الدقيقة الثانية من بداية الشوط الثاني، بعد تسديدة أرضية مرت بجوار القائم الأيسر للحارس محمود جاد.

الأهلي واصل سيطرته من أجل تسيجل هدف التقدم وسط تراجع من لاعبي المصري.

وسدد رامي ربيعة رأسية في الدقيقة 64 بعد عرضية من علي معلول مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 68 سدد أحمد القندوسي كرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس محمود جاد.

وأرسل حسين الشحات عرضية سددها خالد عبدالفتاح برأسية مرت فوق العارضة.

وسدد علي معلول كرة قوية في الدقيقة 71 مرت بجوار القائم.

سدد محمد هاني كرة ساقطة في الدقيقة 75 أبعدها الحارس محمود جاد.

مروان حمدي أهدر فرصة هدف مؤكد بعد انطلاقة من الجبهة اليسرى، ومراوغة خالد عبدالفتاح قبل أن يسدد ويتصدى محمد الشناوي.

مروان حمدي سجل هدف قاتل لصالح المصري البورسعيدي في الدقيقة 88، لكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

مروان حمدي سجل هدف قاتل لصالح المصري البورسعيدي في الدقيقة 95، بعد ركنية أرسلها حسين السيد، ونفذها رأسية رائعة على يسار محمد الشناوي.

في الدقيقة 95 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح حسين الشحات بعد عرقلة من إلياس الجلاصي.

علي معلول تمكن من إدراك التعادل، بعدما سدد ركلة الجزاء بنجاح في منتصف المرمى.