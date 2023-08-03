مصرفي: البنوك الرقمية تدعم جهود الدولة في التحول الرقمي

كشف الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، عن البنوك الرقمية وكيف تدعم جهود الدولة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن البنوك الرقمية عبارة عن بنك يقدم الخدمات إلى المواطنين بشكل غير نمطي من خلال استخدام التكنولوجيا مثل المحافظ الإلكترونية والبطاقات وغيره.

وأوضح أن الدولة المصرية بعد أزمة كورونا سعت جاهدة من أجل التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقود وهذا يساعد الدولة بصورة كبيرة على تحقيق استراتيجية التحول الرقمي.

وأضاف أن البنوك الرقمية حاليًا موجودة في الكثير من الدول الكبرى على مستوى العالم مثل أمريكا وإنجلترا وروسيا والهند وغيره، مشيراً إلى أن بعض الدول العربية أصبحت تعتمد مؤخرًا على البنوك الرقمية مثل السعودية والإمارات.

وأشار إلى أن مصر وضعت ضوابط وقواعد البنوك الرقمية من أجل أن يتم استخدامها على أرض الواقع، موضحاً أن البنوك الرقمية في مصر سوف تكون في شكل شركة مساهمة لا يقل رأس مالها عن 2 مليار جنيه مصري.