الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير اقتصادى: اليونان بوابة مصر الرئيسية للدخول إلى أوروبا

الدكتور محمد الكيلاني
الدكتور محمد الكيلاني

كشف الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، عن أبرز مجالات التعاون بين مصر واليونان.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن اليونان تعتبر بوابة رئيسية بالنسبة لمصر للدخول إلى أوروبا وهذا أمر في غاية الأهمية، موضحًا أن هناك انفتاحًا كبيرًا في حجم الاستثمارات المنفّذة بين مصر واليونان خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف أن الدولة المصرية بدأت تتخذ مجموعة من الإجراءات لتهيئة مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة للمستثمرين اليونانيين، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تشهد تصاعدًا كبيرًا في حجم التعاون الثنائي بين مصر واليونان في المجال الاقتصادي، خاصة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكد أن جملة العوائد الاقتصادية كبيرة جدًا على الدولتين في مجال الاستثمارات والتعاون الثنائي في تنفيذ بعض المشروعات، سواء كانت تتعلق بمجالات الربط الكهربائي والغاز الطبيعي والتحول الأخضر وغيره.

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