الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

السعودية: تمديد خفض انتاج النفط الطوعي لشهر إضافي

ارشيفية
ارشيفية

أعلنت وزارة الطاقة السعودية، منذ قليل، عن تمديد خفض إنتاج النفط الطوعي البالغ مليون برميل يوميا لشهر إضافي، مشيرة إلى إمكانية حصول تمديد جديد بعد ذلك أو زيادة هذا الخفض، وذلك في إطار محاولة دعم أسعار الخام.

السعودية : تمدد خفض انتاج النفط الطوعي البالغ مليون برميل يوميًا 

وكشف بيان وزارة الطاقة " ان تمديد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يوميًا والذي بدأ تطبيقه في يوليو لشهر آخر، ليشمل شهر سبتمبر مع إمكانية تمديد أو تمديد وزيادة هذا الخفض

وفي السياق قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن إعلان المملكة العربية السعودية تمديد خفض إنتاج النفط الطوعي الإضافي بواقع مليون برميل يوميا إلى نهاية سبتمبر المقبل 2023، مع القابلية للتمديد مجددا، وذلك للمرة الثانية لها هذا العام، حيث كانت السعودية قررت ذلك لاول مره في ابريل ٢٠٢٣  ثم تم تنفيذه في يوليو ٢٠٢٣ .

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