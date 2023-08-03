الطاقة والغاز.. هند الضاوي تكشف أهم مجالات التعاون بين مصر واليونان

كشفت هند الضاوي، الكاتبة الصحفية، عن أبرز وأهم مجالات التعاون بين مصر واليونان.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن التوافق ما بين مصر واليونان ليس بالجديد، موضحة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى أولوية وأهمية كبيرة للدول التي تطل على البحر المتوسط منذ توليه الحكم.

وأضافت أن البلدين يربطهما علاقات تاريخية لأن حضاراتهما من أقدم حضارات التاريخ، مؤكدة أن العلاقات التاريخية بين مصر واليونان ساعدت على صياغة شراكات تعاونية بين البلدين.

وأشارت إلى أن الأحداث التي تحدث حول العالم سواء الحرب الروسية الأوكرانية أو الصراعات في إفريقيا وتوقف سلاسل إمداد الغذاء تؤكد على أن الدول بحاجة إلى التعاون مع بعضها البعض من أجل التغلب على هذه التحديات.

ولفتت إلى أن ملفات الغاز وتوليد الكهرباء والطاقة الهيدروجينية الجديدة أساسية واستراتيجية بين مصر واليونان والبلدين قطعا شوطًا كبيرًا في هذه المشروعات، بالإضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين في السنوات الثلاث الأخيرة.