الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير: القمة المصرية اليونانية مفتاح الحل للهجرة غير الشرعية

جريدة الدستور

كشف الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، عن أهمية العلاقات المصرية اليونانية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن قمة مصر واليونان تعكس حرص القيادة المصرية على التعاون في ملفات السياسة الخارجية.

وأضاف أن القمة التي تجمع مصر واليونان تعكس حرص القيادة المصرية على تعزيز أطر التعاون في ملفات السياسة الخارجية.

 وأشار إلى أن السبب الرئيسي من المصالح المشتركة بين مصر وقبرص واليونان هو التحديات المتشابهة التي تتعلق بسياسات بعض القوى المجاورة للأطماع في حقول الغاز بالبحر المتوسط.

وأكد أن دول مثل اليونان وقبرص تحتاج إلى تعزيز التعاون المصري مع قبرص واليونان لمكافحة الهجرة غير الشرعية باعتبار مصر بوابة عبور وحائط صد للهجرة غير الشرعية بالنسبة لقبرص واليونان وتركيا.

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