تواصل فعاليات مهرجان "العالم علمين" وسط أجواء صيفية ممتعة (فيديو)

كشفت ميرنا عادل، مراسلة فضائية "إكسترا نيوز"، من العلمين، عن آخر كواليس مهرجان العلمين الجديدة "العالم علمين".

وقالت، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن مدينة العلمين الجديدة المدينة الأكثر إقبالًا الآن في فصل الصيف على مستوى كل مدن الدول العربية.

وأضافت أن هناك تواصلًا للفعاليات المستمرة من مهرجان العلمين الجديدة "العالم علمين" وسط أجواء صيفية ممتعة.

وأشارت إلى أن هناك تواصلًا للحفلات التي يشارك فيها كل نجوم الفن من الوطن العربي، والتي تأتي بمشاركة جماهيرية واسعة وتفاعل غير مسبوق.

وأوضحت أن المهرجان مع موعد من حفلة غنائية للنجم الكبير مدحت صالح والفنانة ريهام عبدالحكيم، والتي تعود لأجواء طربية مميزة عن الزمن الجميل في الفن والطرب.