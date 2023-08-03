الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير سياسى يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى ورئيس وزراء اليونان

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان

كشف الدكتور محمد عبدالعظيم الشيمي، أستاذ العلوم السياسية، عن أهم مخرجات لقاء الرئيس السيسي برئيس وزراء اليونان.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن معظم الزيارات التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي للخارج أو استقباله لعدد من المسئولين يحمل الكثير من النقاط في ظل التحديات التي يواجهها العالم بشكل كبير جدًا.

وأضاف أن التفاعل الذي تقوم به مصر يعكس ثقل مصر وقدرتها بشكل رئيسي على تحقيق مكتسبات مشتركة مع الأطراف المتعددة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن علاقات مصر واليونان علاقات تاريخية وانعكاس هذه العلاقات التاريخية قيام الرئيس السيسي بتهنئة رئيس وزراء اليونان على توليه فترة ثانية.

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