الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الليلة.. مدحت صالح وريهام عبد الحكيم في سهرة طربية بمهرجان العلمين الجديدة

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يستعد القائمون على مهرجان العلمين الجديدة لفصل جديدة من الإبداع الترفيهي والفني والذي يبدأ اليوم الخميس وذلك من خلال مجموعة من الفعاليات الفنية، وتتميز الليلة بالتفرد والاختلاف؛ حيث تجمع حفلات اليوم بين الطابع الكلاسيكي الطربي والشبابي والمعاصر في الوقت نفسه من خلال حفلات اليوم.

يحتضن مسرح العلمين الجديدة الضخم اليوم حفلا من أضخم الحفلات المنتظرة بمهرجان العلمين الجديدة من خلال حفل النجم الكبير مدحت صالح والنجمة ريهام عبد الحكيم حيث نفدت تذاكر الحفل خلال الساعات الماضية بعد إتاحتها على موقع تذكرتي حيث أقبل الجمهور بشكل كبير على تذاكر الحفلين نظرًا للشعبية الجارفة لهما وتفردهما بالطابع الطربي المميز.

وأنهى القائمون على الحفل كافة التجهيزات على مسرح العلمين الكبير الذي يحتضن الحفلات الطربية والكلاسيكية بالتوازي مع الحفلات الضخمة الأخرى على مسرح العلمين أرينا، وأعد النجم مدحت صالح بالتعاون مع فرقته الموسيقية والموسيقار عمرو سليم والمايسترو أحمد عامر برنامجًا مميزا لأهم أغانيه القديمة والحديثة بالإضافة إلى مفاجآت من العيار الثقيل لعمالقة الطرب منهم محمد فوزي.

جهز مدحت صالح برنامجًا فنيًا يضم مجموعة كبيرة من الأعمال القديمة والحديثة التي يحبها الجمهور كما سيتم الاحتفاء بالعمالقة من نجوم الطرب منهم محمد فوزي من خلال أغنية تملي في قلبي وغيرها من الأغنيات.

كما تقدم النجمة ريهام عبد الحكيم برنامجًا فنيًا طربيًا مميزا للغاية من خلال حفلها الذي تقدمه بالتعاون مع المايسترو محمد الموجي، حيث اتفق الثنائي خلال الفترة الماضية على برنامج الحفل وأجروا عددا من البروفات التحضيرية لإقامة الحفل الجديد الذي  ينتظره جمهور العلمين الجديدة لتكتمل الليلة الطربية التي يشارك فيها النجم الكبير مدحت صالح.

ويتضمن برنامج ريهام عبد الحكيم عدد من أغانيها المميزة بالإضافة إلى الأغاني التراثية حيث تقدم ريهام خلال الحفل أغنيات خاصة بها مثل "بالورقة والقلم وهتحس بقيمتي وأحلى هدية" وغيرها بالإضافة للأغاني التراثية مثل ألف ليلة وليلة لكوكب الشرق وأغاني لفيروز وورد ونجاة وغيرها من الأغنيات التي قدمتها خلال حفلاتها بدار الأوبرا المصرية وحققت بها نجاحا كبيرا للغاية خلال السنوات الماضية.

ومن المقرر أن تذيع قناتي "الحياة" و"سي بي سي" في العاشرة من مساء اليوم الخميس على الهواء مباشرة، الحفل الساهر الكبير للنجم مدحت صالح والنجمة ريهام عبد الحكيم. وفي نفس التوقيت سيتم إذاعة الحفل الضخم للنجم تامر حسني، على قناة "دي إم سي".

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