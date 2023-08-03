الخميس 03 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شاب غرقًا فى ترعة بدمياط

جريدة الدستور

لقي شاب من قرية النزل التابعة لمركز ومدينة منية النصر شمال محافظة الدقهلية، مصرعه غرقا في إحدى الترع بين محافظتي الدقهلية ودمياط.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لشرطة النجدة بغرق شاب في ترعة الشرقاوية أمام كوبري فرج رزوق بطريق فارسكور دمياط.

وبالتنسيق بين مديرتي أمن الدقهلية ودمياط، انتقلت قوة أمنية من قوات الشرطة وقوات الإنقاذ النهري وسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين مصرع أحمد ربيع عوضين، 15عامًا، مقيم قريه النزل مركز منيه النصر دقهلية، أثناء استحمامه في ترعة الشرقاوية أمام كوبري كرم رزوق طريق فارسكور دمياط.

وجرى انتشال الجثمان وتحويله لمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.

الأكثر قراءة

حفلات العلمين على قنوات "المتحدة" الليلة.. مدحت صالح وريهام عبدالحكيم على "الحياة" و"CBC" وتامر حسنى فى ON

جد المجني عليها بالمنوفية: المتهم طلبها للزواج وهي متزوجة وهددني بقتلها إن لم يتزوجها

"الدستور" تنفرد بتفاصيل المناقشة النفسية للمتهمة بقتل طفلها وأكله بالشرقية

تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات

سوهاج تعمل "أونلاين" كل أحد.. واستثناء بعض الفئات

محافظ الوادى الجديد يتابع تجهيزات مقر مركز السيطرة الموحد للطوارئ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى