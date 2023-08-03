الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بلاغ للنائب العام ضد القائمين على صفحة "فيسبوك" تسئ للفنانين بينهم أحمد زكي

أحمد زكي
أحمد زكي

تقدمت نقابة المهن التمثيلية ببلاغ للنائب العام ضد القائمين على إحدى صفحات عبر موقع "فيسبوك"، لاتهامهم بنشر العديد من الأخبار الكاذبة، ومقاطع الفيديو المسيئة لعدد كبير من الفنانين، وكذا نشر صور مسيئة لهم.

وجاء في البلاغ الذي حرره شعبان سعيد المحامي بالنقض والمستشار القانوني للنقابة، وكيلًا عن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن القائمين على الصفحة يهدفون من وراء تلك المنشورات تحقيق أرباح عن طريق زيادة عدد المتابعين على تلك الصفحة سالفة الذكر.

وتابع البلاغ، أن القائمين على الصفحة نشروا مقاطع فيديو مسيئة لعدد من الفنانين من بينهم الفنان الراحل نور الشريف والفنان الراحل أحمد زكي، والفنانة إلهام شاهين والفنانة منى زكي.

كما تبين قيام القائمين على الصفحة بنشر مقاطع مرئية لفنانين بشكل دوري، والقيام بتقليد أصواتهم من خلال برنامج الذكاء الاصطناعي، وهو الأمر الذى يعد تعمد الإساءة للفنانين.

وطالب البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحقيق مع القائمين على الصفحة، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية، وإغلاق الصفحة.

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