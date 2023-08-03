سهرة حمراء تتحول لكارثة.. أشلاء سيدة داخل ثلاجة تكشف اللغز

انتاب سكان شارع الترعة المردومة بمنطقة الرمل في عروس البحر الأبيض المتوسط، حالة من القلق والشك في إحدى الشقق بعد انبعاث رائحة لا تطاق من نوافذها خاصة مع اختفاء قاطنها "المسجل خطر" وأول ما قفز لذهنهم بعد انتشار الرائحة في الشارع "أكيد عمل مصيبة وهرب" ليكون إبلاغ الشرطة هو الحل الوحيد.

داخل ديوان قسم شرطة ثان الرمل جلس ضباطه يتابعون الحالة الأمنية، خاصة مع كثرة المصطافين بالمحافظة الساحلية حتى أعلن جهاز اللاسلكي عن ورود إشارة من شرطة النجدة بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة بشارع الترعة المردومة.. هذه النوعية من البلاغات غالبًا ما تنتهي بالعثور على جثة، فعلم ضباط المباحث أن هناك ليلة طويلة تنتظرهم فانتقلوا سريعًا لمحل البلاغ.

مع كسر ضباط المباحث باب الشقة بعد استئذان النيابة العامة ازداد انبعاث الرائحة ليتجول الضباط في أركان الشقة بحثًا عن مصدرها حتى وصلت أقدامهم إلى الثلاجة وسيناريوهات مختلفة تدور في أذهانهم حول إمكانية أن تكون تلك الرائحة البشعة من طعام فاسد حتى قطع أحدهم أفكارهم بفتح باب الثلاجة لتجحظ أعينهم بالعثور على "سيدة" داخل جوال في الثلاجة.

داخل كيس جلد أسود تولى الضباط بمعاونة رجال المعمل الجنائي نقل الجثة التي تبين أنها أشلاء سيدة ملامحها تكاد تختفي نتيجة تعفن الجثة بسبب مرور فترة على الوفاة وأودعت المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي كلفت الطب الشرعي بتشريحها وتحديد سبب وتوقيت الوفاة.

بعض أوراق إثبات الشخصية التي عثر عليها فريق البحث داخل الشقة كانت كفيلة بالكشف عن هوية السيدة حيث تبين أنها تدعى "أ. ع. ص. ع"، 30 سنة، ربة منزل، مقيمة مساكن الطبجية بلوك ٤ بدائرة قسم شرطة كرموز، وانتقلت للشقة مسرح الجريمة منذ فترة للإقامة مع عشيقها مالك الشقة ويدعى م.ج.ح" 31 عامًا، حيث كانت تربطهما علاقة عاطفية وتقيم برفقته منذ فترة.

ألقى ضباط مباحث الإسكندرية القبض على العشيق المتهم وبمواجهته حول تفاصيل الجريمة قال إنه بعد قضائه سهرة حمراء وممارسة الرذيلة مع عشيقته حدثت بينهما مشادة عندما واجهها بشكه في وجود علاقات لها مع أشخاص آخرين ومحاولتها سرقة مبلغ مالي والمواد المخدرة التي يتعاطاها وتطور الأمر عندما حمل سلاحًا أبيض وغرسه في جسدها لتسقط قتيلة.

فكر المتهم في طريقة للتخلص من الجثة حتى لا يكتشف أمره فوضعها داخل جوال بلاستيك ثم وضعها داخل الثلاجة حتى لا تنبعث رائحتها بسرعة حتى يتخلص من الجثة نهائيا وتركها وهرب.

تحرر المحضر رقم 9903 لسنة 2023 بقسم شرطة الرمل ثان، وجرى إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كان قد تلقى مأمور قسم شرطة الرمل ثان إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من شقة سكنية بشارع الترعة المردومة بدائرة القسم.

وباستصدار إذن من النيابة العامة انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الرمل ثان بالتنسيق مع الأدلة الجنائية إلى موقع البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتبين من الفحص العثور على جثة سيدة موضوعة داخل الثلاجة بالشقة المشار إليها بها إصابات وفي حالة تعفن وينبعث منها رائحة كريهة.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الرمل ثان، وباشرت النيابة العامة التحقيق.