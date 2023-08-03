جدول حفلات مهرجان العلمين الأيام المقبلة

كشف باسم أبو العينين، مراسل القناة الأولى، أن ختام هذا الأسبوع من مهرجان العلمين الجديدة، سيشهد إقامة حفلات غنائية، للفنان حميد الشاعري والفنان محمد منير.

وقال مراسل القناة، إنه جرى التجهيز منطقة أرينا العلمين بمؤثرات ضوئية وسمعية، وستشهد اليوم حفل الفنان مدحت صالح والفنانة ريهام عبدالحكيم، وسيشهد غدًا الجمعة حفل الفنان حميد الشاعري، والفنان محمد منير، وبعد غد السبت، سيشهد المهرجان حفل إليسا وتامر عاشور.

وأضاف أنه من المتوقع أن يزور مهرجان العالم أكثر من مليون شخص خلال فترة زمنية 45 يومًا تنتهي في السادس والعشرين من أغسطس الجاري، وبدأ بفعاليات مائية وعروض جوية وألعاب مائية وحفلات غنائية وعروض تراثية مختلفة وتحت إشراف منظمات دولية مثل منظمة الاتحاد الدولي للبادل.