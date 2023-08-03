الخميس 03 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عضو بـ"الشيوخ" تطالب المدارس الخاصة بعدم تغيير الزي المدرسي لرفع الأعباء عن كاهل الأسر

النائبة ريهام عفيفي
النائبة ريهام عفيفي

طالبت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، المدارس الخاصة بعدم تغيير الزي المدرسي بهدف رفع الأعباء عن كاهل الأسر المصرية التي تعاني هذه الفترة الصعبة من ضغوط الحياة وارتفاع الأسعار لتوفير الاحتياجات الضرورية للأسرة.

وقالت النائبة ريهام عفيفي في طلب مناقشة تقدمت به إلى رئيس مجلس الشيوخ ووزير التربية والتعليم إن هناك عدداً كبيراً من الشكاوى وصلت إليها من أولياء الأمور بشأن إجبار المدارس الخاصة لهم بشراء الزي المدرسي الجديد لطلاب المدرسة.

وأضافت: الغريب أن الزي المدرسي الجديد لا يختلف عن الزي القديم إلا في شكل البادج، لافتة إلى أن بعض المدارس أبلغت أولياء الأمور بضرورة الاعتداد بالزي المدرسي الجديد رغم عدم ضرورة ذلك في ظل هذا الوضع القائم.

وأشارت إلى أن بيزنس الزي المدرسي للمدارس أصبح أزمة تواجه كثير من الأسر المصرية سنوياً، مشيرة إلى أن من الضروي التخلي عن فكرة الزي المدرسي في ظل الظروف الحياتية التي تواجهها الأسر بسبب ارتفاع الأسعار.

وناشدت النائبة ريهام عفيفي وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي بضرورة التدخل لحل أزمة الزي المدرسي المتكررة سنويا والتى تستهدف تخصيص جزء من ميزانية المنزل لشرائه وضرورة وضع ضوابط حاكمة تلزم تلك المدارس بعدم الخروج عنها.

وقالت إن الاهتمام بالعملية التعليمية داخل المدارس أهم بكثير من اختيار زي مدرسى جديد مع بداية كل عام دراسي.

واقترحت تخصيص زي موحد للمدارس الخاصة مع تحديد لون وشكل البادج لكل مدرسة، ونفس الحال للمدارس الناشيونال طالما الزي في حالة جيدة.

الأكثر قراءة

حفلات العلمين على قنوات "المتحدة" الليلة.. مدحت صالح وريهام عبدالحكيم على "الحياة" و"CBC" وتامر حسنى فى ON

جد المجني عليها بالمنوفية: المتهم طلبها للزواج وهي متزوجة وهددني بقتلها إن لم يتزوجها

سوهاج تعمل "أونلاين" كل أحد.. واستثناء بعض الفئات

تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات

"الدستور" تنفرد بتفاصيل المناقشة النفسية للمتهمة بقتل طفلها وأكله بالشرقية

محافظ الوادى الجديد يتابع تجهيزات مقر مركز السيطرة الموحد للطوارئ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى