مع فتح باب التظلمات لطلاب 3 ثانوي عام اليوم الخميس، سعى الطلاب لمعرفة لينك موقع تظلمات الثانوية العامة 2023 عبر جوجل، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر ضوابط التقديم لتظلمات الثانوية العامة 2023، والقيام بالاطلاع على أوراق الإجابة والأسئلة، ومن الجدير بالذكر أنه بدأ من اليوم 3 أغسطس، إلكترونيا بالموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

لينك موقع تظلمات الثانوية العامة 2023 والرسوم

وتستعرض “الدستور” في هذه السطور رابط ورسوم التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023.

وبدأ منذ الساعات الأولى اليوم الخميس 3 أغسطس التظلمات على نتيجة الثانوية العامة وسيستمر لمدة أسبوعين.

لينك ورسوم التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023

التظلم على نتائج الثانوية العامة سيتم بالتقدم من هنا إلكترونيًا من خلال موقع الوزارة، عقب سداد مبلغ قيمته 200 جنيه عن كل مادة سيرغب الطالب التظلم عليها، وذلك يكون عبر منافذ فورى ومن خلال البريد المصري.

خطوات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023

تخضع عملية التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023 لضوابط وقواعد محددة وهي:

تتم عملية التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023 في مقر لجنة النظام والمراقبة وتكون لمدة 15 يومًا ستبدأ من الساعة 9 صباحًا. يحصل الطالب أو الطالبة على صورة ضوئية من أوراق الإجابة الخاصة به وأبضا نسخة من الإجابات النموذجية الخاصة الوزارة. يطلع الطلاب على صورة ضوئية من كراسة إجابته وسيدون ملاحظاته بخط يده بداخل النموذج المعد لذلك.

هل التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023 ينقص درجات؟

أكد مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم في مصر أن تقدم الطالب للتظلم على نتائج الثانوية العامة 2023 حق يكفله القانون، منوها أن التظلم لن ينقص من أي درجة من درجات الطالب، وقال إن يكون التظلم إن لم يضف درجات أعلى فهو لا ينتقص من المجموع الذي قد حصل عليه من شىء.

وسيتم تسديد رسوم التظلمات من نتيجة شهادة الثانوية العامة 2023 وتكون على حساب صندوق دعم المشروعات التعليمية من خلال منافذ فوري أو يكون التسديد من خلال البريد المصري.