الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النار التهمت غرفة الأطفال.. التحقيقات تكشف سبب حريق شقة بشبرا

حريق
حريق

باشرت جهات التحقيق المختصة، اليوم الخميس، التحقيق في نشوب حريق هائل داخل شقة سكنية بمنطقة شبرا.

وكشفت تحقيقات النيابة أنه تبين من المعاينة الأولية أن الحريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة بيجام دائرة قسم شرطة شبرا، بأعلى عقار مكون من 6 طوابق وأن الحريق اندلع في الطابق الثالث.

وأفادت التحقيقات أن السبب وراء الحريق هو ماس كهربائي بوحدة التكييف ترتب عليها نشوب الحريق بغرفة الأطفال، وتفحم محتوياتها بالداخل.

وانتقل فريق من المعمل الجنائي لموقع حريق نشب داخل شقة سكنية، لرفع البصمات والوقوف على أسبابه، وتحديد كم الخسائر والتلفيات، وإذا كان يوجد شبهة جنائية من عدمه، وطالبت النيابة بسرعة إرسال تحريات المباحث التكميلية.

 البداية عندما تلقى قسم شرطة أول شبرا الخيمة بلاغا من عمليات النجدة، بنشوب حريق بشقة سكنية بشبرا الخيمة، وتم الدفع بـ3 سيارات الإطفاء لمكان الحريق، وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر المحضر اللازم  بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

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