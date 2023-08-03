محللة سياسية: العلاقات المصرية اليونانية في أحسن حالاتها

قالت ألكسيا تاسولي، محللة سياسية يونانية، إن العلاقات المصرية اليونانية في أحسن حالاتها والتفاهم في وجهات النظر.

وقالت المحللة السياسية، خلال تصريحات لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، إن العلاقات المصرية اليونانية في أحسن حالاتها، وتفاهم وجهات النظر، خاصة في ظل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت: “أعتقد أن الاتفاقية المصرية اليونانية بشأن ترسيم الحديد البحرية بين البلدين التي وقعت أخيراً تعتبر دفعة قوية في العلاقات الثنائية”.

وتقام اليوم الخميس، قمة مصرية يونانية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي و"كيرياكوس ميتسوتاكيس"، رئيس وزراء اليونان، بمدينة العلمين الجديدة، في أول زيارة لرئيس وزراء اليونان للمنطقة بعد إعادة انتخابه وتشكيل حكومته الجديدة

