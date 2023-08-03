الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مناظرة النيابة تكشف تفاصيل الإصابات التي أنهت حياة "سيدة المطرية" على يد طليقها

جريدة الدستور

كشفت مناظرة جهات تحقيق شرق القاهرة الكلية، لجثة ربة منزل لقيت مصرعها على يد طليقها في منطقة المطرية عن حجم إصاباتها.

وتبين أن الجثة مليئة بكدمات وسحجات شديدة نتيجة الضرب المبرح الذي تلاقى مع تعاطيها مخدرات، فأحدث لديها هبوطا حادا في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب ثم الوفاة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من أحد المستشفيات يفيد بوصول جثة سيدة عليها آثار إصابات بمناطق متفرقة، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى، وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة مصابة بجروح وكدمات شديدة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن طليقها وراء ارتكاب الواقعة أثناء تواجدهما داخل شقة بمنطقة المطرية، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأن الضحية كانت معه فى شقته.

وأضاف المتهم أنهما تعاطيا معا الحشيش المخدر، أثناء تواجدهما داخل الشقة نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام خلالها بالتعدى عليه بالضرب حتى فارقت الحياة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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