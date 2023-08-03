الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نقيب المحامين يُشكّل لجنة للوقوف على مدى جاهزية مركب "فرعون النيل"

عبدالحليم علام
عبدالحليم علام

أصدر عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم، قرارًا بتشكيل لجنة للوقوف على مدى جاهزية مركب "فرعون النيل"، ومطابقته للتعاقد المبرم مع النقابة، وذلك منعًا لاستمرار التضليل للجمعية العمومية، وإظهار الحقائق أمامها بكل شفافية.

جاء ذلك بعد حديث سامح عاشور، النقيب الأسبق، عن أن المركب الذي تعاقد عليه بتاريخ 2/3/2019 مع شركة السعدني ـ  نادي محمد قرني السعدني، والمسمى مركب فرعون النيل، وشرائه جاهزًا للاستلام، وأن النقابة لم تقم باستلام المركب رغم جاهزيته وإعداده وتجهيزه طبقًا للتعاقد.

وقال نقيب المحامين: رغم عدم صحة ما أورده النقيب الأسبق، ومخالفته للحقيقة والواقع، وأن النقابة قامت بتحرير محضر إثبات حالة بتاريخ 22/2/2023، تحت رقم   1685/ 2023 إداري البدرشين. 

وأضاف: منعًا لاستمرار التضليل للجمعية العمومية، وإظهار الحقائق أمامها قررنا الآتي:

أولاً: تشكيل لجنة من السادة الأساتذة: 

1ـ  محمود الداخلي - الأمين العام.

2ـ  محمد الكسار - عضو مجلس النقابة العامة.

3ـ  ناصر العمري - عضو مجلس النقابة العامة. 

4ـ  نبيل الشافعي -  مدير الشئون القانونية بالنقابة العامة.

5ـ  محمد الأمير - الإدارة الهندسية. 

وذلك لاستلام مركب فرعون النيل طبقًا للتعاقد.

ثانيًا: للجنة أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة به في سبيل أداء مهامها من الفنيين للوقوف على مدى جاهزية المركب، ومطابقته للتعاقد المبرم مع النقابة.

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