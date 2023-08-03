الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 5 قضايا تهريب مخدرات ونقد أجنبي.. وتحرير 1823 مخالفة مرورية متنوعة

قضايا تهريب
قضايا تهريب

واصلت وزارة الداخلية جهودها خلال 24 ساعة في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتي:

- في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع والمخدرات ونقد أجنبي تم ضبط 5 قضايا.

- في مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط 1823 مخالفة مرورية متنوعة.

- في مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 185 حكما قضائيا متنوعا.

- في مجال الأمن العام، تم ضبط 28 قضية

- في مجالي مكافحة جرائم «الهجرة غير الشرعية- وتزوير المستندات»، تم ضبط 4 قضايا هجرة غير شرعية.

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