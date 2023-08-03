الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الأمن العام يضبط 94 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 65146 حكما قضائيا متنوعا

سلاح
سلاح

واصل قطاع الأمن العام بالاشتراك مع البحث الجنائى بمديريات الأمن الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود  أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية  خلال24 ساعة عن  ضبط (258) قضية مواد مخدرة.. بإجمالي (274) متهما ضُبط خلالها  كمية من مخدر الحشيش وزنت (124,405 كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت (29,300 كيلو جرام)،  كمية من مخدر الهيروين وزنت (15,489 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيدرو وزنت (8,250كيلو جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (2,590 كيلو جرام)، كمية من مخدر الآيس وزنت (1,629 كيلو جرام)،  كمية من مخدرالإستروكس وزنت (1,400 كيلو جرام)، كمية من مخدر البودر وزنت (345 جرام)، (1621) قرصا مخدرا.

ضبط (94 قطعة سلاح نارى بحوزة 59 متهم)،  (204) قطع أسلحة أبيض  و تنفيذ (65146) حكما قضائيا متنوعا شملت  (191) حكم جناية - (18297) حكم حبس جزئى - (4131) حكم حبس مستأنف - (34034) حكم غرامة -(8493) مخالفة. 

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