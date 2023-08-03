الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شخصين في انقلاب موتوسيكل أعلى الطريق بالعياط

انقلاب موتوسيكل
انقلاب موتوسيكل

أصيب شخصان إثر انقلاب موتوسيكل على طريق قرية السعودية نطاق مدينة العياط، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات. 

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين فى العياط ، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل اختلت عجلة القيادة من السائق مما تسبب فى انحراف وانقلاب الموتوسيكل ونتج عن الحادث إصابة شخصان، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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