مصرع شخص صدمته سيارة أعلى طريق إسكندرية الصحراوى

لقي شخص مصرعه بعدما اصطدمت به سيارة مسرعة أعلى طريق إسكندرية الصحراوي، وتم نقل المتوفى إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا مفاده وقوع حادث تصادم، ووجود متوفى أعلى طريق إسكندرية الصحراوي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بعامل داخل مسجد مما تسبب في وفاته، وجرى نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما يكثف رجال المباحث من جهودهم للقبض على السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.