المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر مخدرات بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الخميس، بمعاقبة المتهم "م. ث. أ" عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الشابو بدائرة قسم ثان سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة قسم ثان سوهاج عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بالإتجار فى المواد المخدرة الشابو بدائرة القسم وأنه يقوم بترويج بضاعته على راغبى الشراء والمتعاطين بدائرة قسم ثان وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبحوزته المواد المخدرة وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدرات وتم التحفظ عليها وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.