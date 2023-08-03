شروط قبول طلاب "الثانوية الإنجليزية" بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعة ما زالت تستقبل أوراق التقديم للطلاب العائدين من السودان وأوكرانيا وروسيا والشهادات المعادلة العربية الأجنبية بمكتب تنسيق جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية في موعد أقصاه 24 أغسطس الجاري، لافتاً إلى أن مكتب التنسيق يعمل من التاسعة والنصف صباحاً حتى الثانية والنصف ظهراً من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع.

ولفت رئيس الجامعة، إلى أنه سيتم قريباً الإعلان عن موعد استقبال طلاب الثانوية العامة، بعد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأهلية وإعلان شروط التقدم

هذا وحرص الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، على توضيح بعض الشروط الخاصة بقبول الطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية الإنجليزية IGCSE & GCSE، هي أن يكون الطالب ناجحاً في 8 مواد على الأقل وأن تكون المواد مختلفة سواء في المستوى العادي (O.L ) أو في المستوى المتقدم التكميلي (A.S.L ) أو المستوى المتقدم (A.L) بشرط عدم تكرار أى مادة ، وبما يتفق مع المواد المؤهلة للقبول لكل كلية وعلى إلا يقل تقدير كل مادة من تلك المواد الثمانية عن تقدير (C) على النظام المعتمد (EXTENDED ) وليس على النظام (CORE) مع تقديم ما يُفيد ، على أن تحتسب المواد من جميع الإمتحانات التي أداها الطالب في مدة سنوات الأربعة الأخيرة السابقة على التقدم للجامعة.

وأضاف أن ذلك يُطبق على باقي الشهادات المُماثلة مع استيفاء المواد المؤهلة المطلوبة لكل كلية .

وأكمل نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أنه يُشرط عند القبول بكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والفنون ( عمارة ) 9 مواد على الأقل منها مواد الرياضيات في المستوى العادي والمتقدم بينما يشترط القبول عن بكليات القطاع الطبي 8 مواد متضمنة المواد المؤهلة والمُكملة بتقدير لا يقل عن (C) .

وتحتسب الدرجة الفعلية لمواد المستوى المتقدم والمتقدم التكميلي دون الضرب في المعامل ولا يقل تقدير الطالب في مواد المستوى المتقدم التكميلي (A.S) ومواد المستوى المتقدم (A.L ) عن (D)

ويتم احتساب مادة اللغة العربية ( لغة أولى) First Language Arabic من بين المواد إذا درسها الطالب ضمن المواد الثمانية المطلوبة في أحد المستويات الثلاث (العادي، المتقدم ، المتقدم التكميلي

( O.L , A.L , A.S.L )

على أن تكون بإحدى المسميات التالية :

• مادة First Language Arabic في المستوى العادى O level

• مادة Arabic في المستويين (A.L ,A.S.L)

• مادة Arabic في هيئة كامبريدج Cambridge في المستوى العادي O.level

• يمكن احتساب مادتي الأحياء والأحياء البشرية Biology, Human Biology ضمن المواد الثمانية إذا ما درسها الطالب على أن تكون مادة الأحياء Biology مادة أساسية مؤهلة، ومادة الأحياء البشرية Human Biology مادة مكملة المواد الثمانية.