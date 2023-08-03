الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير يونانى: "ميتسوتاكيس" يبحث مع الرئيس السيسى ملف الطاقة فى لقاء العلمين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت صحيفة "Proto Thema" اليونانية الأسبوعية، إن رئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، سوف يناقش مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، في القمة المقررة اليوم الخميس في مدينة العلمين، اتفاقيات الطاقة بين البلدين.

وأضافت الصحيفة في تقريرٍ لها، أن الهدف الأول من زيارة رئيس الوزراء اليوناني هو مناقشة ملفات واتفاقية الطاقة بين البلدين، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء اليوناني، يحاول إعادة تفعيل رؤيته الدبلوماسية، التي وصفها بـ"وطنية المسئولية"، حيث سيناقش مشروع الربط  الكهربائي بين اليونان ومصر، الذي يفتح المجال لمصالح اقتصادية مشتركة لعقود من الزمن، فضلًا عن مناقشة أجندة التعاون الدفاعي بين البلدين.

ووفقًا لمصادر حكومية للصحيفة، فإن الهدف الرئيسي من الزيارة هو مراجعة وتعزيز العلاقات الثنائية، في وقت تعتبر فيه أثينا والقاهرة ركيزتين للاستقرار في شرق البحر المتوسط ​​ولاعبين رئيسيين في خريطة الطاقة بالمنطقة. 

وقالت الصحيفة: "في الوقت نفسه، سيناقش "ميتسوتاكيس" والرئيس السيسي التحديات الإقليمية الأوسع المشتركة إلى حد كبير بين البلدين، مثل التطورات في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​والشرق الأوسط، وكذلك الأزمات في إفريقيا".

ميتسوتاكيس زيارة العلمين اتفاقيات الطاقة السيسي

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