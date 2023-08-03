الخميس 03 أغسطس 2023
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المشرفة على "العصا الذكية للمكفوفين" تكشف تفاصيل المشروع

جريدة الدستور

كشفت الدكتورة مي فؤاد، المشرفة على مشروع العصا الذكية للمكفوفين في كلية الهندسة بجامعة الزقازيق، تفاصيل المشروع الذي يأتي بتوجيهات من رئيس جامعة الزقازيق وتحت إشراف عميد كلية الهندسة ورئيس القسم بعمل مشروعات تخدم المجتمع.

وقالت فؤاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، إن عدد المكفوفين في مصر بلغ 1.8 مليون شخص، وهو ما دفع الفريق إلى اختراع أول عصا ذكية لمساعدتهم ومنحهم حرية الحركة، لافتة إلى أن العصا الذكية لها أكثر من خاصية مهمة، الأولى هي المستشعرات، وجرى وضعها في 3 اتجاهات من أجل تنبيه الشخص بأي عائق يعترض طريقه وتحديد مساره، والثانية هي أن العصا مزودة بتطبيق GPS.

وأكدت المشرف على مشروع العصا الذكية للمكفوفين في كلية الهندسة بجامعة الزقازيق: الـgps وصلناه بالعصا بطريقة تضمن توصيلها بالإنترنت دوما، وهو ما سيجعل الجي بي إس تعمل بطريقة جيدة، ونعمل على هذا المشروع منذ الصيف الماضي، وأتمنى أن ينفذ وبخاصة أن تكلفته قليلة.

وتساعد العصا الذكية للمكفوفين على توفير مسار واضح لهم، ويتكون النظام من 3 مستشعرات فوق صوتية موجودة داخل صندوق جرى تثبيته على العصا، وعندما يحرك المستخدم العصا يحاول المستشعر بالموجات فوق الصوتية اكتشاف العائق إذا كان موجودًا في المسار، ثم تصدر رسالة صوتية تنبه الكفيف أين يوجد العائق واختيار مسار جديد آمن، وبهذه الطريقة يمكن للفرد التحرك بلا خوف.

 

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