الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عبدالوهاب خليل: التبرع بعوائد مهرجان العلمين لـ"حياة كريمة" يعزز فكرة المشاركة المجتمعية

النائب عبد الوهاب
النائب عبد الوهاب خليل

أشاد النائب عبدالوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بقرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتبرع بصافى عوائد مهرجان العلمين لصالح مبادرة حياة كريمة، قائلا: خطوة في غاية الأهمية، كما أن هذا القرار يعكس الدور التنموي الفعال الذي تقوم به الشركة.

وأضاف النائب عبدالوهاب خليل، في بيان له، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تلعب دورًا بارزًا فى دعم ملف الحماية الاجتماعية،  وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين البسطاء، لافتًا إلى أن إعلان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتبرع بصافى عوائد مهرجان العلمين لصالح مبادرة حياة كريمة يعزز فكرة المشاركة المجتمعية.

وأشار نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إلى أن قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يأتي من منطلق إيمانها بأهمية الدور الذي تقوم به مبادرة حياة كريمة في توفير كافة الاحتياجات والخدمات الأساسية لصالح المواطنين البسطاء.

وأكد النائب عبدالوهاب خليل، أن مبادرة حياة كريمة تقوم بجهود حثيثة لتوفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا، كما تعمل على الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا، موضحًا أن مبادرة حياة كريمة حققت العديد من الإنجازات على أرض الواقع.

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