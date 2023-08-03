الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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طلاب "هندسة الزقازيق" يطورون عصا ذكية لمساعدة المكفوفين (فيديو)

عصا ذكية لمساعدة
عصا ذكية لمساعدة المكفوفين

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى، تقريرًا تليفزيونيًا تحت عنوان "طلاب هندسة الزقازيق يطورون عصا ذكية لمساعدة المكفوفين".

وكشف التقرير، عن أن طلاب قسم الإلكترونيات والاتصالات بالفرقة الرابعة في كلية الهندسة في جامعة الزقازيق، قاموا بتطوير عصا المكفوفين، من خلال تزويدها بمستشعرات فوق صوتية، مع نظام تحديد المواقع ليتم تنفيذها كمشروع لتخرجهم نظرًا لأن العديد من المكفوفين يستخدمون العصا البيضاء التقليدية لمساعدتهم على التنقل.

وأضاف التقرير: "إلا أنها تجعلهم يعتمدون على أنفسهم في الوصول إلى وجهتهم وقد لا تكون مفيدة أحيانًا في تجنب العوائق، ومن هنا، جاءت فكرة ابتكار عصا ذكية".

وأكد التقرير أن العصا الذكية للمكفوفين تساعد على توفير مسار واضح لهم ويتكون النظام من 3 مستشعرات فوق صوتية موجودة داخل صندوق جرى تثبيته على العصا، وعندما يحرك المستخدم العصا يحاول المستشعر بالموجات فوق الصوتية اكتشاف العائق إذا كان موجودًا في المسار، ثم تصدر رسالة صوتية تنبه الكفيف أين يوجد العائق واختيار مسار جديد آمن، وبهذه الطريقة يمكن للفرد التحرك بلا خوف.

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