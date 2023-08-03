الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإعلان عن طرح وحدات سكنية بمشروع جنة للمصريين بالخارج

مشروع جنة
مشروع جنة

أعلنت وزارة الإسكان الاجتماعي والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، طرح وحدات جنة المخصصة للمصريين العاملين بالخارج، موضحة أنه سيتم الانتهاء منها يوم السبت المقبل، لافتة إلى أنه تم بدء التقديم عليها من يوم الأحد الماضي.

وأكدت الإسكان، أنه تم فتح باب استقبال تحويلات جديدة لحجز شقق من الشقق المتاحة على الموقع حتى يوم السبت المقبل، بشرط أن الحاجز يرسل بريد إلكتروني على البريد المخصص للموقع [email protected]  يحتوي على صورة التحويل وكود حجز متاح للتخصيص .

وأوضحت أن الوحدات المتاحة ستكون بمشروع جنة في 5 مدن جديدة هى «6 أكتوبر، الشيخ زايد، المنصورة الجديدة، القاهرة الجديدة، دمياط الجديدة»، بمساحات تراوح ما بين 130 حتى 140 متر، والسداد بالدولار.

الشيخ زايد

- تحتوي على 182 وحدة سكنية.

- سعر المتر بالجنيه 12,250 جنيها.

- السداد بالدولار ما يعادل 415 دولارا دون نسبة التميز.

6 أكتوبر

تحتوي على 78 شقة.

سجل سعر المتر بالجنيه 9580 جنيها.

السداد بالدولار ما يعادل 325 دولارا بدون نسبة التميز.

تتراوح مقدمات الحجز من 16500 دولار 18000 دولار.

القاهرة الجديدة

تحتوي على 222 شقة.

سجل سعر المتر بالجنيه 11575 جنيها.

السداد بالدولار ما يعادل 395 دولارا بدون نسبة التميز.

تتراوح مقدمات الحجز بين 15000 دولار إلى 23000 دولار.

المنصورة الجديدة

تحتوي على 193 شقة.

سجل سعر المتر بالجنيه 8,890 جنيها.

السداد بالدولار ما يعادل 305 دولارات بدون نسبة التميز.

دمياط الجديدة

تحتوي على 110 شقق.

سجل سعر المتر بالجنيه 9170 جنيها.

السداد بالدولار ما يعادل 315 دولارا بدون نسبة التميز.

ويتم سداد 30% من ثمن الوحدة بالإضافة إلى 8% وديعة الصيانة ويتم تحويلهم مرة واحدة.

أما الـ 70% باقي ثمن الوحدة يتم سدادهم على 3 أقساط، حيث يبدأ القسط بعد سنة من التخصيص.

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