الفنان عمر السنارى يشارك فى فيلم "ع الزيرو"

يشارك الفنان عمر السناري في فيلم "ع الزيرو" المقرر عرضه في دور السينما خلال الأيام القادمة، وذلك بمشاركة عدد من الفنانين، وإخراج محمد جمال العدل، وتأليف مدحت العدل.

‎وانتهى الممثل عمر السناري من تصوير مشاهد فيلمه الجديد "ع الزيرو"، وذلك بعد فترة طويلة من التحضيرات للعمل، بقيادة المخرج محمد جمال العدل الذي يعود للسينما من جديد بعد غياب طويل ليطل علينا بكادر جديد مع كبار الفنانين.

‎الفيلم من بطولة الفنان محمد رمضان ونيللي كريم وشريف دسوقي وشريف سلامة وجومانا مراد وخالد الصاوي وخالد أنور ومنذر مهران.

‎وتدور أحداث الفيلم في إطار من الحركة والتشويق، وتدور أحداث الفيلم حول (حمزة) الملقب بـ(دراجون)، ولديه طفل مريض يسعى لعلاجه لكن حالته المادية متعثرة، ثم تتطور الأحداث ليصبح واحدا من الأغنياء من خلال دخوله عالم تجارة الأعضاء البشرية.