الممثل العراقى محمد الأمير يشارك كضيف شرف فى فيلم مصرى

تواجد الممثل العراقي وخبير التجميل محمد الأمير في مصر لمدة أسبوع من أجل تصوير دوره " كضيف شرف" في فيلم "سر عودة طاقية الاخفاء" مع محمود الليثي وتوني ماهر ونانسي صلاح.

ويعتبر هذا العمل هو مشاركته الأولى في مصر والتي يسعي منها لدخول الفن المصري، ولكن بلهجته العراقية التي يعتز بها، وأكد محمد أنه يتمنى ويسعى أن تكون مشاركته في الأعمال كفنان عراقي بلهجته الأم، وهذا ليس تقليل من اللهجات الأخرى ولكن يتمنى أن تصل اللهجة العراقية وتدخل كل البيوت العربية مثلما حدث مع اللهجة المصرية والإفيهات التي يحفظها كل عربي من ظهر قلب.

على صعيد آخر، انتهى محمد الأمير من تصوير دوره في المسلسل العربي اللبناني "نزيف"، وهو مسلسل درامي تشويق أكشن يشارك في بطولته مجموعة من الوجوه الشبابية منهم ماريتا الحلاني في رابع تجاربها بالدراما، وإسماعيل تمر في ثاني تجربه له بالدراما، ومن تأليف جاد الخوري، وإخراج إيلي الرموز، ومن المقرر عرضه قريبًا على إحدى المنصات.