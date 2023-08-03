الخميس 03 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد كروم يكشف لـ "الشاهد" تفاصيل تكليف الزمر بقتل عادل إمام

محمد كروم
محمد كروم

كشف محمد كروم، المنشق عن الجماعة الإسلامية كواليس مطلب الشيخ عبود الزمر بقتل الفنان عادل إمام، قائلاً: "عندما ذهبت لزيارة الشيخ عبود الزمر لاستئذانه في قتل الدكتور محمد سيد طنطاوي رفض، لأنه عالم وقتله سوف يثير الرأي العام ضد الجماعة الإسلامية، وبالتالي فإن سلبيات قتل  الدكتور محمد سيد طنطاوي أكبر من إيجابيات قتله". 

 

وأضاف خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news: "الشيخ عبود الزمر سألني عن مدى امكانية  واستعداد الجماعة الإسلامية، فأجبته بأنهم يمتلكون الاستعدادات و الامكانيات، فقال لي بالنص اقتلوا عادل إمام، وهذا تكليف.

 

وأوضح أنه لم يكن يتوقع أن الشيخ عبود الزمر سيكلفه بقتل عادل إمام، فإما أن يرفض قتل الدكتور محمد سيد طنطاوي، أو يوجه بضرب الشرطة أو أي عمليات اخرى.

 

وأشار إلى أن الشيخ عبود قال: "عادل إمام مجرم  وهو الذي يستحق القتل وعليكم أن تقتلوه". 

 

وأكد أن عادل إمام كان بالنسبة للجماعة الإسلامية رمز أو صنم علماني أو صرح من محاربي الإسلام  من خلال الفن وقناعاته الشخصية  وعقائده التي يعتقدها، حيث كان لك ما تتصوره الجماعة الإسلامية عن عادل إمام، حيث يعتبر صديق شخصي مقرب لفرج فودة ويتبنى نفس فكره، لافتا إلى أن هناك الكثير من فرج فودة وعادل إمام في المجتمع، لكن الجماعة الإسلامية يعتبرونهم دعاة مؤثرون، حيث يوجد شخص قد يكون داعية لكنه غير مؤثر، وهناك شخص آخر تكون كلمته مؤثرة بشكل كبير وترى أفكاره القبول. 

الأكثر قراءة

دراسة: أكبر جبل جليدى عائم في جرينلاند انخفض بنسبة 42% بسبب الاحتباس الحرارى

رئيس هيئة استاد القاهرة يكشف كواليس زيارة وفد السوبر الأفريقى

تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات

محمد كروم لـ"الشاهد": الإخوان كفروا الشيخ الشعراوى.. وحاولوا اغتيال عادل حمودة

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

محمد كروم يكشف لـ "الشاهد" تفاصيل تكليف الزمر بقتل عادل إمام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى

إصابة 6 إسرائيليين جراء إطلاق نار شرقى القدس