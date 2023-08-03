محمد كروم يكشف لـ "الشاهد" تفاصيل تكليف الزمر بقتل عادل إمام

كشف محمد كروم، المنشق عن الجماعة الإسلامية كواليس مطلب الشيخ عبود الزمر بقتل الفنان عادل إمام، قائلاً: "عندما ذهبت لزيارة الشيخ عبود الزمر لاستئذانه في قتل الدكتور محمد سيد طنطاوي رفض، لأنه عالم وقتله سوف يثير الرأي العام ضد الجماعة الإسلامية، وبالتالي فإن سلبيات قتل الدكتور محمد سيد طنطاوي أكبر من إيجابيات قتله".

وأضاف خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news: "الشيخ عبود الزمر سألني عن مدى امكانية واستعداد الجماعة الإسلامية، فأجبته بأنهم يمتلكون الاستعدادات و الامكانيات، فقال لي بالنص اقتلوا عادل إمام، وهذا تكليف.

وأوضح أنه لم يكن يتوقع أن الشيخ عبود الزمر سيكلفه بقتل عادل إمام، فإما أن يرفض قتل الدكتور محمد سيد طنطاوي، أو يوجه بضرب الشرطة أو أي عمليات اخرى.

وأشار إلى أن الشيخ عبود قال: "عادل إمام مجرم وهو الذي يستحق القتل وعليكم أن تقتلوه".

وأكد أن عادل إمام كان بالنسبة للجماعة الإسلامية رمز أو صنم علماني أو صرح من محاربي الإسلام من خلال الفن وقناعاته الشخصية وعقائده التي يعتقدها، حيث كان لك ما تتصوره الجماعة الإسلامية عن عادل إمام، حيث يعتبر صديق شخصي مقرب لفرج فودة ويتبنى نفس فكره، لافتا إلى أن هناك الكثير من فرج فودة وعادل إمام في المجتمع، لكن الجماعة الإسلامية يعتبرونهم دعاة مؤثرون، حيث يوجد شخص قد يكون داعية لكنه غير مؤثر، وهناك شخص آخر تكون كلمته مؤثرة بشكل كبير وترى أفكاره القبول.