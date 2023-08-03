الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إصابات خلال مواجهات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي بالضفة

مواجهات بين فلسطينيين
مواجهات بين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي

أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق والرصاص المطاطي، الأربعاء، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي وسط الضفة الغربية.

واقتحم الجيش الإسرائيلي أطراف قرية المغير شمال رام الله وسط الضفة، ما أدى لاندلاع مواجهات مع شبان فلسطينيين.

واستخدم الجيش الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والغاز المسيل للدموع لتفريق الشبان، ما أدى لإصابة طفل وشاب بالرصاص المطاطي، والعشرات بالاختناق، وصفت إصاباتهم بالطفيفة، وجرى علاجها ميدانيًا.

بدورها، قالت الوكالة الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن مستوطنين هاجموا تجمعي بدو عرب الكعابنة والمليحات الفلسطينيين في منطقة "مغاير الدير" قرب بلدة دير دبوان شرقي رام الله، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وتشهد الضفة الغربية منذ بداية العام حالة توتر شديد إثر اقتحامات الجيش الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية.

وتفيد تقديرات إسرائيلية وفلسطينية بوجود نحو 650 ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة، و124 بؤرة استيطانية. 

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