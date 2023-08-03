الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

القطاع الخاص الأمريكى يضيف 455 ألف وظيفة جديدة

وظائف في الولايات
وظائف في الولايات المتحدة

أضاف القطاع الخاص الأمريكي وظائف بأكثر من المتوقع خلال شهر يوليو الماضي، في إشارة إلى متانة الاقتصاد الأمريكي، على الرغم من خطوات التشديد النقدي التي اتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الفترة الماضية للسيطرة على التضخم.

وفي يوليو الماضي، أضاف القطاع الخاص الأمريكي 324 ألف وظيفة، متجاوزًا التوقعات بأكثر من الضعف.

وكانت التوقعات ترجع أن يضيف القطاع الخاص في أكبر اقتصاد بالعالم 189 ألف وظيفة.

وبحسب تقرير "ADP"، فقد تم تعديل بيانات شهر يونيو بالخفض، إلى 455 ألف وظيفة بدلًا من 497 ألفًا.

وترجع التوقعات، أن يعلن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي عن زيادة في عدد الوظائف بالقطاع الخاص بواقع 179 ألف وظيفة في يوليو الماضي.

وتراجعت فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة في يونيو إلى أدنى مستوى لها فيما يزيد على عامين لكنها ظلت عند مستويات متسقة مع ظروف سوق الشحيحة رغم الارتفاعات الكبيرة لأسعار الفائدة التي أقرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لكبح الطلب.

وقالت وزارة العمل في تقريرها الشهري عن فرص العمل ودوران العمالة، إن فرص العمل، وهي مقياس للطلب على العمالة، انخفضت 34 ألفًا إلى 9.582 مليون في اليوم الأخير من شهر يونيو، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2021.

وجرى تعديل بيانات شهر مايو بالخفض لتُظهر 9.616 مليون فرصة عمل بدلًا من 9.824 مليون المعلن سابقًا.

وكان خبراء اقتصاد توقعوا تسجيل 9.610 مليون فرصة عمل في يونيو.

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