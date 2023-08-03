مرتضى منصور: نادى الزمالك يستطيع الوفاء بالتزاماته كافة.. وواثق فى فوز الفريق الأبيض غدًا (فيديو)

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن النادي يستطيع الوفاء بالتزاماته المالية كاملة بعد جدولة الديون المتراكمة عليه، معلنًا عن انسحابه من المشهد الرياضي تمامًا.

وقال منصور في فيديو على يوتيوب: "إننا النادي الوحيد الذي سدد الضرائب الموقعة عليه كافة"، مطالبًا وزير المالية برفع الحجز عن الزمالك.

وأشار إلى أنه سوف يترك النادي وبه 21 مليون جنيه، وسوف يتم إرسال جزء منها لمستحقات أشيمبونج وجزء لمستحقات المدير الفني، مؤكدًا أن دفع اللاعب كهربا للغرامة سيكون حلًا كبيرًا لأزمات نادي الزمالك المالية المتبقية، وعقب: "رحلت دون أن أتنازل عن مستحقاته".

وأوضح مرتضى منصور أن نجله أحمد يقوم حاليًا بإنهاء صفقة لاعب هو أحسن لاعب في مصر، تاركًا الحرية لأبنائه في استكمال مشوارهم داخل الزمالك من عدمه، مؤكدًا أنه ترك كل شىء في الزمالك وطلب من ممدوح عباس أن يرفع الحجز بشكل رسمي وهو سيكون خارج النادي من الآن.

ونوه بأن الانتخابات سوف تفتح يوم 31 أكتوبر لاختيار عناصر جديدة تقود الزمالك الفترات القادمة، ومن يُرد النزول للانتخابات فليتقدم.

واختتم مرتضى تصريحه مؤكدًا أنه واثق في لاعبي الزمالك وقدرتهم على تحقيق الفوز غدًا على فريق النصر في البطولة العربية.