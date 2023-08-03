الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رئيس هيئة استاد القاهرة يكشف كواليس زيارة وفد السوبر الأفريقى

ستاد القاهرة
ستاد القاهرة

أكد وليد عبدالوهاب، المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة الدولي، إن وفد اللجنة المنظمة لبطولة دوري السوبر الأفريقي لكرة القدم، تواجد في استاد القاهرة، في العاشرة صباحًا.

وقال عبدالوهاب في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الوفد تواجد قبل 3 شهور، وطالب بتحديث المركز الإعلامي ومقصورة الصحفيين، وطالبوا بتحديثها وفقًا لأحدث التقنيات، كما طلبوا تطوير بعض الكراسي في المقصورة، بينما أرضية الملعب لم تكن هناك أي ملحوظة".

وأضاف: "لدينا علم تام بموعد زيارة الوفد، وهناك تنسيق تام مع النادي الأهلي، وهناك تعاون تام من أجل مساندة ودعم القلعة الحمراء، قمنا بعمل 60% من التجديدات المطلوبة ووصلنا لمراحل متقدمة للغاية، وهناك تعليمات واضحة من جانب وزارة الرياضة بقيادة أشرف صبحي للإسراع في تنفيذ كل المتطلبات".

وأكمل: "هناك لجنة مشتركة مع النادي الأهلي واللجنة المنظمة لبطولة دوري السوبر الأفريقي، وستكون هناك زيارة أخرى من جانبهم للاستاد في شهر سبتمبر المقبل".

وزاد: "نعمل على زيادة المداخيل المالية من أجل الصرف على الأنشطة المختلفة، وحققنا إيرادات العام الحالي 66 مليونا و230 جنيها، والهيئة تحولت منذ عامين إلى هيئة اقتصادية بدلا من خدمية، كنا نحتاج لمزيد من الوقت لتحقيق مكاسب مالية أكبر، لكن نحظى بدعم كبير من الوزير أشرف صبحي".

وواصل: "لو تم الاستمرار بنفس النظام الذي نسير عليه ستتضاعف المكاسب خلال الأعوام المقبلة، وقمنا بعمل أماكن مجهزة لمشاهدة المباريات عبارة عن (كبائن) مجهزة تماما، وتكلفة الكبينة غير محددة طبقا لكل مباراة على حده، وهي مصادر دخل للاستاد".

وأضاف: "سنواصل العمل بجدية، وهدفنا تحقيق المزيد من المكاسب المالية، وتلافي أي خسائر حدثت في الماضي، وسنقوم بافتتاح المول التجاري قريبا، وكذلك الجراج متعدد الطبقات".

وأتم: "سعيد للغاية بوجود أندية كثيرة تريد اللعب على استاد القاهرة، ولدينا طلبات من الأهلي والزمالك وزد والبنك الأهلي، وهناك فريق خامس طلب خوض المباريات لازلنا نفاضل بينه وبين آخرين طلبوا اللعب على الاستاد، لكن الحد الاقصى خمس فرق للمحافظة على أرضية الملعب، وإيجار المباراة 150 ألف جنيه، ونحصل عليه مقدما، وجميع الفرق كانت ملتزمة بالسداد بشكل مميز، ونادي الزمالك عليه مديونية سابقة 4.6 مليون جنيه من قبل الموسم الأخير، وسنقوم بجدولة المديونية".

ستاد القاهرة دوري السوبر الإفريقي وليد عبدالوهاب المدير التنفيذى لاستاد القاهرة أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة

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